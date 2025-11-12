PUBBLICITÀ
HomeCronacaIl monopolio dei D'Alessandro sul 118, malati trasportati dal clan
CronacaCronaca localePrimo Piano

Il monopolio dei D’Alessandro sul 118, malati trasportati dal clan

Alessandro Caracciolo
Di Alessandro Caracciolo
Ultima modifica:
Il monopolio dei D'Alessandro sulle ambulanze, malati trasportati dal clan
Il monopolio dei D'Alessandro sulle ambulanze, malati trasportati dal clan
PUBBLICITÀ

Scoperto il monopolio della camorra sulle ambulanza a Castellammare di Stabia. Questo emerge dall’inchiesta della Dda di Napoli nei confronti del clan D’Alessandro che ha portato il gip del Tribunale ad emettere 2 misure cautelari nei confronti di persone accusate, a vario titolo, di trasferimento fraudolento di valori, illecita concorrenza e tentata estorsione aggravati dal metodo mafioso. L’indagine coordinata dal capo della Procura di Napoli, Nicola Gratteri, ha portato agli arresti dell’imprenditore Daniele Amendola e del ras del clan Luigi Staiano. 

Secondo le indagini dei carabinieri di Torre Annunziata, il clan D‘Alessandro gestiva, di fatto in regime di monopolio, il servizio ambulanze grazie ad una società di facciata nei cui confronti è stato emesso un decreto di sequestro. Scoperte le sistematiche intimidazioni contro gli imprenditori concorrenti che tentavano di partecipare alla gara per l’assegnazione del servizio del 118 e del trasporto dei malati all’ospedale San Leonardo di Castellammare.  Dagli accertamenti è emerso anche il tentativo del clan tenteva imporre il servizio di ristoro all’interno dello stadio Menti di Castellammare dove gioca la Juve Stabia.

PUBBLICITÀ

 

PUBBLICITÀ
Alessandro Caracciolo
Alessandro Caracciolo
Redattore del giornale online Internapoli.it. Iscritto all’albo dei giornalisti pubblicisti dal 2013.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati