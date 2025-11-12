Il monopolio dei D’Alessandro sul 118, malati trasportati dal clan

PUBBLICITÀ

Scoperto il monopolio della camorra sulle ambulanza a Castellammare di Stabia. Questo emerge dall’inchiesta della Dda di Napoli nei confronti del clan D’Alessandro che ha portato il gip del Tribunale ad emettere 2 misure cautelari nei confronti di persone accusate, a vario titolo, di trasferimento fraudolento di valori, illecita concorrenza e tentata estorsione aggravati dal metodo mafioso. L’indagine coordinata dal capo della Procura di Napoli, Nicola Gratteri, ha portato agli arresti dell’imprenditore Daniele Amendola e del ras del clan Luigi Staiano.

Secondo le indagini dei carabinieri di Torre Annunziata, il clan D‘Alessandro gestiva, di fatto in regime di monopolio, il servizio ambulanze grazie ad una società di facciata nei cui confronti è stato emesso un decreto di sequestro. Scoperte le sistematiche intimidazioni contro gli imprenditori concorrenti che tentavano di partecipare alla gara per l’assegnazione del servizio del 118 e del trasporto dei malati all’ospedale San Leonardo di Castellammare. Dagli accertamenti è emerso anche il tentativo del clan tenteva imporre il servizio di ristoro all’interno dello stadio Menti di Castellammare dove gioca la Juve Stabia.

PUBBLICITÀ