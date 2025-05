Camorra, estradato dalla Colombia il boss Gustavo Nocella

PUBBLICITÀ

È atterrato ieri all’aeroporto di Fiumicino, con un volo proveniente dalla Colombia, Gustavo Nocella, narcotrafficante di livello internazionale arrestato lo scorso 8 ottobre a Medellín. Latitante dal 2021 e ricercato fin dal 2018, il 59enne è stato localizzato grazie a una curiosa pista: la spedizione di un tavolo da biliardo, sua grande passione, che ha permesso agli investigatori di individuarne il rifugio. Nocella, figura di spicco della camorra napoletana e in contatto diretto con i cartelli sudamericani, era inserito nell’elenco dei latitanti più pericolosi. È stato condannato in via definitiva dalla Corte d’Appello di Napoli a 5 anni e 4 mesi di carcere per traffico internazionale di droga.

La sua individuazione in Colombia è stata possibile grazie a un’indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli su delega della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Napoli. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato – Squadra Mobile di Caserta, dalla SISCO di Napoli e dallo SCO (Servizio Centrale Operativo), in collaborazione con le autorità investigative colombiane, EUROPOL, la DCSA e il Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, oltre alla polizia locale colombiana.

Secondo gli inquirenti, Nocella rivestiva un ruolo chiave nel traffico di stupefacenti, agendo come mediatore tra i cartelli colombiani e diversi clan della camorra napoletana, in particolare quelli di Napoli Nord e Napoli Est (Rinaldi-Formicola, Amato-Pagano e De Micco). Nonostante fosse a conoscenza del mandato di cattura internazionale, l’uomo continuava a spostarsi con frequenza e a gestire l’organizzazione di spedizioni di grandi quantità di cocaina verso l’Europa.

