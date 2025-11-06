PUBBLICITÀ
Canile abusivo in una casa del litorale Domizio, 22 cuccioli tra rifiuti ed escrementi

Di Gianluca Spina
I Carabinieri del NAS di Caserta, nell’ambito delle attività di controllo finalizzate alla repressione e contrasto degli illeciti nel settore sanitario, in particolare sul benessere animale, supportati da personale della locale A.S.L., hanno proceduto al sequestro preventivo di un vero e proprio canile abusivo organizzato all’interno di una civile abitazione del litorale Domizio.

Una serie di violazioni alle norme igienico-sanitarie e sul benessere degli animali che costringevano 22 cani di razza meticcia a vivere in spazi angusti, privi di ricambio d’aria, tra rifiuti speciali, scarti alimentari e quintali di escrementi, in condizioni precarie ed irrispettose della dignità animale.

I militari, al termine dell’ispezione, hanno deferito i titolari all’Autorità Giudiziaria competente e sottoposto a sequestro preventivo l’intera abitazione e le relative pertinenze, per un valore complessivo di circa 750.000 euro.

In relazione allo specifico stato di salute, gli animali sono stati trasferiti in struttura sanitaria idonea ovvero affidati a privati cittadini.

