HomeCronacaCaos tra Scampa e Melito, si schianta contro una volante per fuggire...
CronacaCronaca localePrimo Piano

Caos tra Scampa e Melito, si schianta contro una volante per fuggire al posto di blocco

Antonio Sabbatino
Di Antonio Sabbatino
Ultima modifica:
PUBBLICITÀ

Lungo inseguimento in serata tra Scampia e Melito in serata attorno alle 18. Un uomo, a bordo di una Fiat grigia, ha cercato di fuggire ad un controllo d una volante polizia del commissariato di Scampia imboccando contromano la corsia del doppio senso che normalmente conduce a Mugnano all’altezza di Melito. Per tentare di sfuggire agli agenti, il conducent della Fiat ha urtato violentemente contro una gazzella della polizia intervenuta ferendo i quattro poliziotti a bordo, ora ricoverati per accertamenti all’ospedale San Giuliano di Giugliano.

Le loro condizioni, in ogni caso, non destano particolari preoccupazioni. Il fuggitivo è stato poi bloccato e tratto in arresto. Anche le sue condizioni sono buone. Traffico rallentato sulla Circumvallazione a Melito con i rilievi in corso sia della Polizia che dei carabinieri della Compagnia di Marano.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Antonio Sabbatino
Antonio Sabbatinohttp://InterNapoli.it
Iscritto all'Albo dei pubblicisti dall'ottobre 2012, ho sviluppato nel corso degli anni diverse competenze frutto dell’esperienza sul campo in ambito politico, sociale, della cronaca, sia bianca che nera. Sono stato conduttore radiofonico di programmi musicali presso Radioattiva, radio web napoletana e redattore e collaboratore di diverse testate online. Attualmente sono inviato per InterNapoli.it che rappresenta una delle realtà più dinamiche del panorama giornalistico napoletano, campano, la neonata testata Tell che approfondisce i grandi temi politico-sociali a più livelli e Comunicare il Sociale rivista specializzata di Terzo Settore. Vincitore di diversi premi giornalistici locali e nazionali, sono mosso sempre dalla curiosità: il vero sale di questo mestiere.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ