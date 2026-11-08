Caos tra Scampa e Melito, si schianta contro una volante per fuggire al posto di blocco

Lungo inseguimento in serata tra Scampia e Melito in serata attorno alle 18. Un uomo, a bordo di una Fiat grigia, ha cercato di fuggire ad un controllo d una volante polizia del commissariato di Scampia imboccando contromano la corsia del doppio senso che normalmente conduce a Mugnano all’altezza di Melito. Per tentare di sfuggire agli agenti, il conducent della Fiat ha urtato violentemente contro una gazzella della polizia intervenuta ferendo i quattro poliziotti a bordo, ora ricoverati per accertamenti all’ospedale San Giuliano di Giugliano.
Le loro condizioni, in ogni caso, non destano particolari preoccupazioni. Il fuggitivo è stato poi bloccato e tratto in arresto. Anche le sue condizioni sono buone. Traffico rallentato sulla Circumvallazione a Melito con i rilievi in corso sia della Polizia che dei carabinieri della Compagnia di Marano.