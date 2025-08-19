PUBBLICITÀ
Capri, turisti rubano un bracciale da un negozio: bloccati all'imbarco degli aliscafi

Gianluca Spina
Gianluca Spina
Capri, turisti rubano un bracciale da un negozio: bloccati all'imbarco degli aliscafi
Capri, turisti rubano un bracciale da un negozio: bloccati all'imbarco degli aliscafi
Nuovo furto a Capri. Nei guai, questa volta, una coppia di turisti srilankesi arrivati sull’isola per passare qualche giorno di vacanza.

I due hanno rubato un bracciale da una tabaccheria che vende anche oggetti di bigiotteria un bracciale. Il negoziante, resosi conto dalla mancanza dell’oggetto ha allertato immediatamente il 112, procedendo alla descrizione dei due turisti ai carabinieri.

I militari della stazione sono riusciti a rintracciare i due all’imbarco degli aliscafi. Al polso della donna è stato trovato il bracciale rubato. I due, lei di 28 anni e lui di 35, sono stati denunciati per furto.

