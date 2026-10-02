Carabiniere si traveste da infermiere per beccare 2 truffatori napoletani

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I Carabinieri della Stazione di Formello hanno arrestato in flagranza un 18enne e un 19enne di Napoli, gravemente indiziati di tentata truffa aggravata. I due si erano messi in contatto telefonico con una coppia di anziani residenti a Formello, qualificandosi falsamente come Carabinieri della Stazione di Mentana. Chiedevano loro il pagamento di un risarcimento per una fantomatica rapina che sarebbe stata perpetrata pochi giorni prima utilizzando l’auto dei coniugi.

Mantenendo costanti contatti con le vittime, il Comandante della Stazione Carabinieri di Formello, coadiuvato da un militare in abiti civili, si è finto operatore sanitario impegnato in visite domiciliari. In questo modo è riuscito ad attendere l’arrivo dei due indagati, che si erano recati presso l’abitazione con l’intento di farsi consegnare i beni preziosi.

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Il piano è sfumato grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri, che hanno arrestato i due proprio all’ingresso dell’abitazione delle vittime. Gli arresti sono stati successivamente convalidati dall’Autorità Giudiziaria.