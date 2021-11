Sputi e candeggina su 5 agenti del carcere di Santa Maria Capua Vetere

Calci, pugni, sputi e candeggina su 5 agenti della Polizia Penitenziaria del reparto Danubio del carcere di Santa Maria Capua Vetere da parte di un detenuto iracheno e prognosi tra 5 e 7 giorni per le vittime dell’aggressione, scattata per futili motivi. A rendere noto l’episodio è l’Unione dei Sindacati di polizia penitenziaria (Uspp). “Quanto accaduto – sottolinea Ciro Auricchio, segretario regionale dell’Uspp – dimostra l’urgenza dell’inasprimento delle pene per i reati di aggressione commessi in danno al personale di polizia penitenziaria. L’Uspp chiede inoltre l’annullamento dei benefici di legge per i detenuti che si rendono protagonisti delle aggressioni”.

“Nel carcere di Santa Maria Capua Vetere – conclude il sindacalista – si registra sia la mancanza di personale polizia penitenziaria, sia quella degli operatori di sostegno psicologici psichiatrici assistenti sociali ed educatori”.