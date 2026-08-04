Carcere Secondigliano, membro del clan Russo-Schiavone trovato senza vita in cella

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È stato trovato morto nella sua cella del carcere di Secondigliano Costantino Russo, nato a Napoli nel 1990 e ritenuto appartenente al clan Russo-Schiavone. Secondo quanto riferito in una nota, Russo è stato rinvenuto senza vita dal personale della Polizia Penitenziaria, impiccato alla grata della finestra della cella utilizzando alcuni lacci.

Durante gli accertamenti all’interno della stanza sono stati trovati una lettera contenente un messaggio di saluto e di scuse rivolto alla moglie e ai figli. Dalle informazioni emerse, il detenuto aveva già tentato di togliersi la vita il 17 luglio con modalità analoghe. In quell’occasione il tempestivo intervento della Polizia Penitenziaria aveva impedito il gesto e consentito di metterlo in sicurezza.

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Costantino Russo aveva precedenti per estorsione, truffa, riciclaggio, detenzione illegale di armi e reati in materia di stupefacenti. Sulla morte sono in corso gli accertamenti dell’autorità giudiziaria.