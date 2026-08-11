Carmine muore nell’incidente lungo via Nazionale delle Puglie

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Carmine Colucci è morto in un incidente in via Nazionale delle Puglie a Baiano. Domenica mattina il 60enne viaggiava in moto quando ha perso il controllo del mezzo finendo contro un palo della pubblica illuminazione. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della Compagnia di Baiano. Colucci è stato caricato in ambulanza e trasportato in ospedale dove, purtroppo, ha perso la vita.

Incidente a Castellammare di Stabia, è morto Ciro Sannino

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 10 agosto, Ciro Sannino ha perso la vita in seguito a un drammatico incidente avvenuto all’imbocco del raccordo di Castellammare di Stabia, in direzione Sorrento, nel punto in cui prende il via la rampa della sopraelevata. Il 59enne commercialista viaggiava in sella alla propria moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato un violento scontro con un van adibito al servizio di noleggio con conducente.

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L’impatto è stato particolarmente violento. Il motociclista è stato sbalzato sull’asfalto riportando lesioni gravissime. Per lui, nonostante l’intervento dei soccorritori, non c’è stato nulla da fare. Sul posto è arrivata anche un’ambulanza, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Restano ancora da chiarire le esatte circostanze dell’incidente. La dinamica è infatti al vaglio delle forze dell’ordine, impegnate a ricostruire le fasi dello scontro e ad accertare eventuali responsabilità.