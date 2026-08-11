Ragazza travolta in centro a Giugliano, rintracciata l’auto dell’anziano

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Non si ferma l’attività della Polizia Municipale di Giugliano per tutelare i diritti dei cittadini e reprimere le condotte in violazione del codice della strada mettendo a repentaglio la sicurezza stradale in senso lato. In particolare in un caso a seguito di un investimento di una ventenne, mentre attraversava la strada, in pieno centro, il conducente del veicolo, di cui si conosceva solo il modello e colore, si dava alla fuga senza prestare soccorso. Immediatamente iniziavano le attività investigative e, grazie a varie testimonianze e dalla visione delle telecamere comunali e di due video privati, si riusciva ad individuare la targa e l’intestatario del veicolo, persona 70enne residente a Giugliano.

Contestualmente un equipaggio si portava presso la sua residenza al fine di identificarlo e procedere all’eventuale arresto facoltativo previsto per il delitto di omissione di soccorso, ma l’anziano risultava momentaneamente assente. Nel mentre l’equipaggio si allontanava la persona, vistasi evidentemente individuata, si presentava spontaneamente al Comando, dove veniva identificato e deferito all’Autorità Giudiziaria per omissione di soccorso e lesioni personali colpose.

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Inoltre veniva ritirata la patente di guida ed inviata alla Prefettura di Napoli per la sospensione. Fortunatamente la ragazza investita veniva giudicata guaribile in venti giorni, facendo tirare un sospiro di sollievo, in quanto vista la dinamica si era pensato al peggio. Il veicolo risultava regolarmente assicurato e revisionato e il conducente, vistosamente dispiaciuto, chiedeva di incontrare la ragazza ed i suoi familiari.

Controlli a Lago Patria

Dai controlli stradali in zona Lago Patria, invece, sono stati posto sotto sequestro amministrativo due veicoli in quanto privi di copertura assicurativa, due veicoli sono stati sottoposti a fermo per mancata revisione, di cui uno da oltre 10 anni, un cittadino è stato sanzionato per guida senza patente e uno per intestazione fittizia del veicolo, elevando sanzioni per un totale di quasi 8mila euro.