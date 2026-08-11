Travolta dallo scooter a Napoli, stava attraverso sulle strisce pedonali

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Ennesimo incidente riaccende l’allarme sulla sicurezza dei pedoni a Napoli. Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza documentano, l’accaduto venerdì scorso, in via Foria dove una donna è stata travolta da uno scooter mentre stava regolarmente attraversando la strada sulle strisce pedonali.

Nel filmato si osserva chiaramente la persona percorrere l’attraversamento quando il mezzo a due ruote, sopraggiunto ad alta velocità, la centra in pieno. A seguito del violentissimo impatto, sia la vittima sia il conducente del veicolo sono stati sbalzati rovinosamente sull’asfalto. La donna è stata trasportata d’urgenza in ospedale per le cure del caso.

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La denuncia del deputato Borrelli sull’incidente a Napoli

Il video è stato segnalato al deputato Francesco Emilio Borrelli da parte dei residenti, esasperati dalla pericolosità dell’arteria: «Non si può continuare a rischiare la vita a ogni attraversamento pedonale a causa di auto e moto che sfrecciano a velocità folli. Via Foria non può essere trattata come un’autostrada in pieno centro abitato, servono subito dissuasori di velocità».

Sull’episodio è intervenuto il parlamentare Borrelli, richiamando anche i recenti e drammatici precedenti che hanno insanguinato la stessa via Foria e l’area metropolitana: «Siamo davanti a una strage inarrestabile. Troppi killer della strada continuano a farla franca violando i limiti, ignorando le strisce pedonali e guidando senza alcun rispetto per la vita altrui. Non bastano gli appelli: occorrono controlli rigidi, installazione di dossi, dissuasori e autovelox ovunque, oltre a sanzioni esemplari per chi trasforma le nostre strade in piste da corsa».