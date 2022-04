Casavatore. Accoltellato 6 volte poi colpito col cric in testa, arrestati due giovani aggressori

– Due giovani di 19 e 20 anni di Casavatore sono stati arrestati e condotti in carcere dalla polizia di Stato, su ordine del gip del tribunale di Napoli Nord, perché ritenuti responsabili di un violento raid punitivo, motivato dalla gelosia, ai danni di un coetaneo, avvenuto il primo febbraio scorso.

I due indagati – secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord ed effettuate dai poliziotti del commissariato di Afragola – si recarono di notte a casa della vittima e la accoltellarono almeno sei volte colpendola poi con il cric per auto, e ciò perché la fidanzata di uno dei due aveva manifestato interesse per il giovane; questi riportò gravi traumi al volto, al capo e al torace, e fu salvato dai medici dell’ospedale Pellegrini di Napoli. La vittima ha però denunciato i suoi aggressori, facendoli arrestare.

La storia

Accoltellato e picchiato nel cuore della notte, sull’uscio di casa sua, per motivi sentimentali, da due suoi ex amici. A denunciare la triste vicenda alla polizia, avvenuta lo scorso primo febbraio a Casavatore, in provincia di Napoli, è un ragazzo di appena 20 anni, ora convalescente.

Il giovane, che stamattina, insieme con la madre, si è recato nuovamente in commissariato questa volta per denunciare presunte minacce subìte dopo l’aggressione, ha raccontato di avere ricevuto quella notte due telefonate con le quali i due amici, ormai diventati ex, lo invitavano a scendere di casa. Dopo avere risposto che non sarebbe sceso, il giovane, li ha invitati a salire. A casa era da solo. La famiglia, infatti, si sta trasferendo in un nuovo appartamento e il ragazzo aveva scelto di rimanere in quello vecchio dove c’era ancora la tv. Quando ha aperto l’uscio di casa, però, uno dei due ha sferrato due fendenti all’addome e quattro alla schiena, con un piccolo coltello a serramanico, mentre l’altro lo ha colpito al capo con un crick.