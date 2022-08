Case vacanze ‘fantasma’ scovate tra Ischia, Procida e Bacoli: raffica di denunce

Sono giorni febbrili per il popolo dei vacanzieri che sono in cerca di un’offerta last minute per le case vacanze. Oggi il sindaco Josi della Ragione ha dichiarato guerra ai furbetti delle case vacanze: “Stop fitti in nero! Erano una piaga per Bacoli. Abbiamo provveduto a sequestrare un garage che veniva utilizzato come alloggio per le vacanze. Non aveva i requisiti di abitabilità. Sigilli e denuncia. E non ci fermeremo. Stiamo continuano con i controlli a tappeto per le case utilizzate con modalità irregolari, ossia senza contratto. Sono previste sanzioni pecuniarie salate per i proprietari delle abitazioni. Ringrazio la Polizia Municipale e l’Ufficio Tecnico. Il riscatto culturale e turistico del nostro paese, non può prescindere dalla tutela delle regole. Non esiste sviluppo sostenibile senza legalità. Insieme, lavoriamo per la città. Un passo alla volta“.

CONTROLLI AD ISCHIA E PROCIDA

Hanno trasformato il proprio appartamento in alloggio non autorizzato per turisti, realizzando guadagni rilevanti. Protagoniste 5 persone residenti nelle isole di Ischia e Procida, che sono state denunciate dai carabinieri. I militari monitorano tutto l’anno il fenomeno dei fitti in nero, ma i casi si moltiplicano durante la stagione estiva e soprattutto quando hotel, villaggi e b&b sono sold-out.

Così i carabinieri della Compagnia di Ischia sono andati a controllare nei giorni scorsi tante case private – in particolare 33 appartamenti – e hanno denunciato un 85enne che aveva improvvisato un b&b completo di 3 camere. Nei guai è finita anche una donna di 76 anni che aveva convertito per la stagione estiva una sua proprietà in affittacamere, con sei locali, tutti occupati dai turisti al momento del controllo. Denunciate anche altre tre persone, proprietarie di altrettanti appartamenti riadattati per accogliere i turisti.