Caserta, blitz anticamorra: 17 arresti per droga, estorsioni e omicidi

Redazione Internapoli
Maxi operazione anticamorra della Polizia di Stato di Caserta, scattata dalle prime ore della mattinata. Gli agenti stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 17 persone, alcune delle quali minorenni all’epoca dei fatti, ritenute responsabili di gravi reati legati alla criminalità organizzata.

Le accuse contestate, a vario titolo, sono pesantissime: associazione armata finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione, omicidio, tentato omicidio, favoreggiamento personale, oltre a detenzione e porto abusivo di armi, uso illecito di dispositivi telefonici all’interno degli istituti penitenziari e acquisto, raffinazione, vendita e trasporto di droga.

Secondo gli investigatori, il gruppo avrebbe operato avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e omertà tipiche dei clan camorristici, esercitando un controllo violento sul territorio.

All’operazione partecipano circa 120 poliziotti, appartenenti alla Questura di Caserta e ad altri reparti della Polizia di Stato, impegnati in arresti e perquisizioni su vasta scala.

