Il senzatetto Guido ucciso a Caserta, il Vescovo: “Nessuno è intervenuto”

“A pochi giorni dalla tragica scomparsa dell’uomo senza dimora di nazionalità algerina trovato privo di vita in piazza IV Novembre, la comunità di Caserta si trova nuovamente immersa nel dolore e nello sgomento. Le immagini shock dell’aggressione costata la vita a Guido, ex cameriere, sono un pugno nello stomaco per tutti noi. Di fronte ad una morte così violenta e insensata, ciò che ancora di più colpisce le coscienze è l’indifferenza di chi ha visto consumare un omicidio così efferato, senza intervenire. Due tragedie avvenute in luoghi altamente simbolici e centrali della città che impongono un serio ed urgente esame di coscienza a tutte le componenti della società”. Questo è l’appello lanciato dal vescovo di Caserta Pietro Lagnese.
“Entrambe le morti sono avvenute in contesti in cui erano evidenti situazioni di sofferenza, incuria e profondo disagio. Dietro le definizioni generiche ci sono persone, storie, volti e dignità che non possono rimanere invisibili o essere spazzati via come un problema di decoro urbano. Guido, con le sue fragilità e il suo grido di aiuto chiedeva solo di essere visto e ascoltato”.
Lagnese ha lanciato un accorato appello: “Non basta un’azione emergenziale né una semplice rimozione dei giacigli. Serve un tavolo di confronto stabile e una rete strutturata. Mi farò promotore di un dialogo costante, affinché responsabilità pubblica e solidarietà sociale camminino insieme per intervenire prima che le fragilità arrivino al punto di non ritorno”. Il vescovo e la Diocesi si sono resi disponibili ad assicurare una degna sepoltura a Guido Roviello.
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