Caso Garlasco, indagato l’avvocato di Sempio: “Corona mi ha tradito”

PUBBLICITÀ

L’Ordine degli avvocati di Pavia sta seguendo con attenzione le dichiarazioni dell’avvocato Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio, indagato per il caso Garlasco. La vicenda sarà esaminata dal Consiglio di disciplina, l’organo competente per i procedimenti nei confronti dei professionisti iscritti al Foro pavese.

Lovati è già indagato per diffamazione aggravata dalla Procura di Milano in seguito alle affermazioni rese il 13 marzo scorso, quando chiamò in causa il professor Angelo Giarda, storico difensore di Alberto Stasi. “Mi difenderò da solo”, ha dichiarato l’avvocato, dopo aver ricevuto l’avviso di chiusura indagini firmato dal pm Fabio De Pasquale.

PUBBLICITÀ

Secondo l’accusa, Lovati avrebbe sostenuto che l’indagine del 2017 nei confronti di Sempio “fosse frutto di una macchinazione organizzata dagli investigatori dello studio dei difensori di Stasi, che clandestinamente avrebbero prelevato il Dna di Sempio”.

Ma non è tutto. L’Ordine degli avvocati di Pavia ha acceso i riflettori anche sulla recente partecipazione di Lovati al podcast “Falsissimo”, condotto da Fabrizio Corona, durante il quale il legale si è espresso in modo volgare e sconvolgente sulla vicenda dell’omicidio di Yara Gambirasio, in cui non ha alcun ruolo professionale.

Durante la trasmissione, Lovati ha pronunciato frasi che hanno indignato l’opinione pubblica e il mondo forense:

“Io gli dicevo: io, Bossetti, sono l’amante di Yara Gambirasio. Ci trovavamo tutte le settimane e scop*** come due scim***, ecco perché c’è il mio Dna”, ha affermato. “Condannatemi per violenza sessuale con minorenne consenziente, non per omicidio, io non l’ho uccisa. Basta, vincevi il processo.”

Fonti interne all’Ordine, citate da LaPresse, confermano l’apertura di un’istruttoria disciplinare per “vagliare la correttezza del comportamento professionale” dell’avvocato.

Intervistato a Ore 14, Lovati ha tentato di giustificarsi: “Corona mi ha tradito. Mi ha detto che avremmo fatto un film e che potevo parlare a ruota libera. Mi ha versato da bere e poi ha pubblicato tutto senza tagliare nulla. Non so nemmeno cosa ho detto, a furia di bere.”