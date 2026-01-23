Castel Volturno, distribuiti soldi e santini elettorali per votare Marrandino al ballottaggio

PUBBLICITÀ

Un banchetto elettorale allestito in un bar di Castel Volturno sarebbe stato allestito per comprare voti in occasione del ballottaggio del giugno 2024. Secondo la Procura di Santa Maria Capua Vetere, insieme ai santini elettorali venivano distribuiti soldi, promesse di regali e di assunzioni.

Al centro dell’inchiesta ci sono, tra gli altri Giovanni Zannini, consigliere regionale, Pasquale Marrandino e Giulio Natale, sindaco e vicesindaco di Castel Volturno, e Vincenzo Caterino, sindaco di San Cipriano d’Aversa, Michele Cantone, gestore del banchetto e Michele Antolini, titolare del bar. In quell’occasione, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, alcuni elettori che avrebbero accettato somme di denaro in cambio del voto. Le somme consegnate agli elettori variavano tra i 50 e i 70 euro, insieme a facsimili della scheda elettorale.

La Procura di Santa Maria Capua Vetere contesta a Marrandino e agli altri il voto di scambio nei giorni che precedevano il ballottaggio del 2024, dove l’attuale primo cittadino si impose con 4.251 voti (51,58%) contro Anastasia Petrella (3.990 voti, 48,42%).emerge dall’indagine, si sarebbe consumato anche in un bar di Castel Volturno. Oltre ai soldi al banchetto in questione, in quei giorni furono fatte promesse di regali e di assunzioni in cambio delle preferenze per il secondo turno elettorale.