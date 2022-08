Castel Volturno si prepara al doppio concerto di Jovanotti, strade chiuse e alcolici vietati

Castel Volturno blindata per la doppia data del Jova Beach Party in programma il 26 e 27 agosto al Flava Beach. Il comandante della polizia municipale Domenico De Simone ha annunciato un’ordinanza con limitazioni al traffico sulla Domitiana nelle giornate del 26 e 27 agosto. In particolare, nei giorni del concerto, dalle 21 al termine della manifestazione, la Statale sarà interdetta alle auto da Pinetamare al Villaggio del Sole in entrambi i sensi di marcia. Intanto, il sindaco Luigi Umberto Petrella ha disposto il divieto di vendita di alcolici e superalcolici di qualsiasi gradazione per le giornate dalle 7 del 26 alle 5 del 28 agosto. Sarà inoltre vietata la vendita di alimenti e bevande in contenitori di vetro e lattine onde evitare problematiche relative all’ordine pubblico.

I divieti sono estesi oltre che all’area dove si svolgerà la manifestazione a tutte le attività presenti in un raggio di 500 metri dalla manifestazione. Sono 4 le aree parcheggio messe a disposizione dei partecipanti dall’organizzazione. Parcheggio Rosso (ingresso in via dei Diavoli), Parcheggio Verde (ingresso via Mezzagni), Parcheggio Giallo (ingresso da via Napoli e da via Sassari), parcheggio Exclusive (Ingresso dalla Sp 303 angolo con via Poerio). I costi oscillano dai 15 ai 20 euro per auto.