Cavallo di ritorno ma all’incontro c’è la polizia, arrestati due giovani di Giugliano

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Nel pomeriggio di ieri, a Marigliano, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 20enne, con precedenti di polizia, e un 17enne, entrambi di Giugliano in Campania, per estorsione.

In particolare, la vittima si è recata presso gli uffici di polizia per denunciare il furto della propria autovettura avvenuto poco prima e, proprio in sede di denuncia, è stata contattata da un uomo che le ha chiesto la somma di 800 euro per la restituzione del veicolo.

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La donna, grazie alle indicazioni degli operatori, è riuscita a stabilire un punto di incontro per lo scambio senza destare sospetti nel soggetto.