“Ce ne fosse uno che si fidanzi con me”, commento autoironico di Emma Marrone sugli 8 miliardi di abitanti

Non è passata inosservata l’autoironia di Emma Marrone. La cantante, in occasione del raggiungimento degli 8 miliardi di abitanti sulla Terra, ha voluto lasciare il suo commento in merito sotto il post sull’argomento pubblicato dal profilo Twitter del portale di intrattenimento Trash Italiano.

EMMA MARRONE: “8 MILIARDI DI ABITANTI E CE NE FOSSE UNO CHE SI FIDANZI CON ME!”

Trash Italiano ha dedicato un post su Twitter al raggiungimento degli 8 miliardi di abitanti sul pianeta, scrivendo “E’ ufficiale: ora ci sono 8 miliardi di persone sulla Terra”. E la cantante salentina ha così commentato, autoironizzando sulla sua vita privata: “E ci fosse uno che si fidanza con me!”.

Emma è single, ma questa non è una novità. Famosa la sua storia, ai tempi di Amici, con Stefano De Martino (che poi la tradirà con Belen Rodriguez), e poi con Marco Bocci. Le sue relazioni, insomma, sono sempre state molto turbolente. Tuttavia, non ha mai smesso di cercare il vero amore e non ha mai nascosto il desiderio di voler creare una famiglia, anche se ha sempre confessato di stare bene con se stessa.

LA REAZIONE DEI FOLLOWERS

Il commento ha scatenato una serie di reazioni da parte degli utenti, molti dei quali compatiscono la 38enne: “Magari è nato oggi, aspettiamo per i prossimi 18 anni”, si legge tra i commenti. Altri, invece, si offrono come volontari: “Prendi me Emma!”.