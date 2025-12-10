PUBBLICITÀ
Cronaca

“C’è un pupo che si muove nel presepe”, ma era un latitante: viene scoperto e si denuda in chiesa

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
"C'è un pupo che si muove nel presepe", ma era un latitante: viene scoperto e si denuda in chiesa
«Nel presepe c’è un pupo che si muove». Non era un pupo, ma un uomo originario del Ghana di 39 anni latitante da qualche settimana.

La segnalazione è avvenuta a Galatone e sul posto è intervenuto subito il sindaco Flavio Filoni, con l’assessore alla cultura Francesco Danieli.

“C’è un pupo che si muove nel presepe”, ma era un latitante: viene scoperto e si denuda in chiesa

L’uomo è ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate a Bologna.

Convinto l’uomo a tirarsi fuori dal presepe, il 39enne è andato in escandescenza. Arrivato nella vicina chiesa del Crocifisso si è denudato, tanto da esser necessario l’intervento della Polizia locale.

L’uomo è stato così arrestato, per lui c’era già un mandato di cattura diramato dalla Procura di Bologna.

Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

