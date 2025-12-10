«Nel presepe c’è un pupo che si muove». Non era un pupo, ma un uomo originario del Ghana di 39 anni latitante da qualche settimana.
La segnalazione è avvenuta a Galatone e sul posto è intervenuto subito il sindaco Flavio Filoni, con l’assessore alla cultura Francesco Danieli.
“C’è un pupo che si muove nel presepe”, ma era un latitante: viene scoperto e si denuda in chiesa
L’uomo è ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate a Bologna.
Convinto l’uomo a tirarsi fuori dal presepe, il 39enne è andato in escandescenza. Arrivato nella vicina chiesa del Crocifisso si è denudato, tanto da esser necessario l’intervento della Polizia locale.
L’uomo è stato così arrestato, per lui c’era già un mandato di cattura diramato dalla Procura di Bologna.