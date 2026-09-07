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Grave incidente in mare nella mattinata di ieri, domenica 6 settembre, al largo di Punta Pizzaco, a Procida. Un sub di circa 60 anni, residente nella provincia di Napoli, è rimasto ferito a bordo del proprio gommone. Secondo le prime ricostruzioni, la bombola avrebbe ceduto improvvisamente con un forte boato, scaraventando addirittura il sub in mare. L’uomo è stato subito recuperato e trasportato con lo stesso gommone fino al porto di Marina Grande.

Cede bombola sul gommone a Procida, sub scaraventato in mare dopo l’esplosione

Ad attendere sul porto il ferito c’era il personale del 118. L’équipe sanitaria, coordinata dal dottor Gennaro De Simone, ha prestato le prime cure al ferito, successivamente trasferito all’ospedale di Procida in codice 3 per gli accertamenti e le cure necessarie e successivamente, a quanto si apprende, portato in elisoccorso a Napoli.

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Una bombola da sub contiene aria compressa, caricata a pressioni molto elevate, spesso intorno ai 200 bar. Quando un involucro metallico del genere cede, l’aria può liberarsi violentemente in pochi istanti, provocando un forte boato. Il rischio è anche che la bombola possa proiettare parti metalliche con grande forza ferendo chi è intorno.

Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti della Guardia Costiera, che sta lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e individuare le cause del cedimento.