Cenone sicuro in Campania, sequestrate oltre 9 tonnellate di pesce: multe per 140mila euro

Anche quest’anno sono stati rilevanti i risultati delle attività di controllo effettuate dal personale della Guardia Costiera della Campania nell’ambito dell’operazione complessa nazionale denominata “Fish Net”, sviluppata nel periodo delle festività natalizie, durante il quale vi è un sensibile incremento della richiesta di prodotti ittici.

Circa 500 i controlli effettuati, finalizzati a garantire la sicurezza dei prodotti, la tutela delle risorse ittiche e dell’ambiente marino, nonché la leale concorrenza sul mercato.

Le attività sono state svolte in mare, con controlli sui pescherecci, ai punti di sbarco, presso i centri di grande distribuzione e i mercati ittici, nonché presso commercianti al dettaglio ed esercizi di ristorazione.

Le condotte accertate hanno dato corso a oltre 90 sequestri aventi ad oggetto, tra l’altro, 614 attrezzi da pesca e oltre 9 tonnellate di prodotto ittico.

Sono stati contestati oltre 90 illeciti, tra amministrativi e penali, ed irrogate sanzioni per circa 140.000 euro per fattispecie che vanno dalla pesca in aree o zone non consentite, all’etichettatura non conforme, fino all’aspersione dei frutti di mare.

Tra i diversi interventi si evidenzia il sequestro di circa 3.000 kg di prodotto ittico effettuato, congiuntamente all’Asl, ai Carabinieri Forestali e alla Polizia Municipale, presso alcuni esercizi al dettaglio del centro di Napoli, nella zona di Porta Nolana, anche per violazioni delle norme sulla tracciabilità del prodotto.

Interventi di rilievo sono stati effettuati anche presso le piattaforme di distribuzione e i mercati ittici della provincia, che hanno portato al sequestro di oltre due tonnellate e mezza di prodotto ittico.

Oltre 100 gli uomini impegnati e circa 50 i mezzi impiegati, tra navali e terrestri, per l’effettuazione di un’operazione di prevenzione e contrasto che valorizza e attesta un patrimonio unico di conoscenze e capacità investigative proprie del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, al servizio della collettività e a tutela dei consumatori.