Centrata da un colpo di fucile in strada, 21enne arrestato a Palermo

Si chiama Giuseppe Calì, il giovane arrestato e accusato di aver sparato un colpo di fucile da caccia caricato a pallini contro la 33enne Valentina Peonio in pieno centro nella notte tra sabato e domenica. L’arresto è scattato al termine di una lunga e serrata attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile della questura di Palermo, sotto il coordinamento della Procura. Secondo quanto riferito dagli investigatori, a carico del 21enne sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza.

Sequestrata l’arma

Nel corso delle operazioni, gli agenti hanno inoltre rinvenuto e sequestrato l’arma, risultata clandestina, elemento che ha portato alla contestazione del reato di detenzione illegale di arma da fuoco. Non ha saputo spiegare il perché girasse armato. L’indagato è accusato anche per lesioni, omissione di soccorso e spari in luogo pubblico. A incastrare Calì ci sarebbero le immagini delle telecamere e le testimonianze della vittima e di un’amica.

“Dopo un’attenta disamina delle informazioni al momento disponibili – dice la prefettura – considerati i positivi risultati fin qui conseguiti nelle aree a vigilanza rafforzata istituite in tre diverse zone del centro di Palermo, è stata condivisa l’opportunità di rafforzare ulteriormente le attività di prevenzione e di controllo già in atto nella zona gravitante intorno a Via La Lumia, anche in vista delle imminenti festività natalizie e di fine anno”. La misura consentirà di inibire “la presenza di persone già denunciate per attività illegali e violente, che ne condizionino l’ordinata fruizione mediante condotte in contrasto con l’ordinario svolgimento della convivenza civile, generando un clima di insicurezza ed impedendo il pacifico vivere civile”.