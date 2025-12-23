PUBBLICITÀ
HomeCronacaCentrata da un colpo di fucile in strada, 21enne arrestato a Palermo
CronacaCronaca locale

Centrata da un colpo di fucile in strada, 21enne arrestato a Palermo

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Centrata da un colpo di fucile in strada, 21enne arrestato a Palermo
Centrata da un colpo di fucile in strada, 21enne arrestato a Palermo
PUBBLICITÀ

Si chiama Giuseppe Calì, il giovane arrestato e accusato di aver sparato un colpo di fucile da caccia caricato a pallini contro la 33enne Valentina Peonio in pieno centro nella notte tra sabato e domenica. L’arresto è scattato al termine di una lunga e serrata attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile della questura di Palermo, sotto il coordinamento della Procura. Secondo quanto riferito dagli investigatori, a carico del 21enne sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza.

Sequestrata l’arma 

Nel corso delle operazioni, gli agenti hanno inoltre rinvenuto e sequestrato l’arma, risultata clandestina, elemento che ha portato alla contestazione del reato di detenzione illegale di arma da fuoco. Non ha saputo spiegare il perché girasse armato. L’indagato è accusato anche per lesioni, omissione di soccorso e spari in luogo pubblico.  A incastrare Calì ci sarebbero le immagini delle telecamere e le testimonianze della vittima e di un’amica.

PUBBLICITÀ

“Dopo un’attenta disamina delle informazioni al momento disponibili – dice la prefettura – considerati i positivi risultati fin qui conseguiti nelle aree a vigilanza rafforzata istituite in tre diverse zone del centro di Palermo, è stata condivisa l’opportunità di rafforzare ulteriormente le attività di prevenzione e di controllo già in atto nella zona gravitante intorno a Via La Lumia, anche in vista delle imminenti festività natalizie e di fine anno”. La misura consentirà di inibire “la presenza di persone già denunciate per attività illegali e violente, che ne condizionino l’ordinata fruizione mediante condotte in contrasto con l’ordinario svolgimento della convivenza civile, generando un clima di insicurezza ed impedendo il pacifico vivere civile”.

 

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati