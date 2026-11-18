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Ieri sulla manovra sono circa 6.600 emendamenti – un record per questa legislatura -, Giorgia Meloni prova a serrare i ranghi di una coalizione che, sulla carta, assicura compattezza e disciplina di bilancio. Di prima mattina la premier riunisce in video Antonio Tajani, Matteo Salvini, Maurizio Lupi e Giancarlo Giorgetti. Oltre un’ora e mezza per fissare tre comandamenti: procedere in modo “unitario”, mantenere “in ordine i conti pubblici” e garantire coperture “certe e puntuali”.

Una dichiarazione di concordia dietro la quale ciascun alleato coltiva però le proprie battaglie, con un occhio già alle urne, disseminate tra i circa 2mila emendamenti della maggioranza. A fare da collante è un vecchio cavallo di battaglia di Silvio Berlusconi. Questo sarà il “condono dei condoni”, lo battezza un azzurro. Non una nuova sanatoria, assicurano gli alleati, ma una via d’uscita per le pratiche sepolte da decenni negli uffici comunali.

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Le domande di condono in Campania

L’intesa, tradotta in emendamenti da FdI, punta a fissare un termine entro il quale i Comuni dovranno dare risposta alle vecchie domande di condono, nel rispetto dei vincoli previsti dalla legge, e a consentire alle Regioni di sbloccare le sanatorie del passato, a partire da quella del 2003 in Campania, arrivando anche al 1994 e 1985. Resta in ballo anche la regolarizzazione dei piccoli abusi.

“Non si tratta di aprire nuovi condoni” ma di rispondere alle famiglie in attesa “da 10, 20, 30 anni”, spiega Lupi, evidenziando che nessun “ecomostro” sarà graziato. Pensioni, sanità, scuola e sicurezza sono le quattro priorità scolpite nelle comunicazioni che filtrano alla fine del vertice. Una cornice abbastanza larga da accogliere tutti, più stretta quando le ambizioni incontrano la prudenza contabile di Giorgetti. Tanto più nelle ore in cui da Bruxelles Valdis Dombrovskis intravede l’uscita dalla procedura per deficit eccessivo già nel 2027, seppur resti l’ombra di un debito pubblico che supera persino quello greco. Il viceministro Maurizio Leo parla di “fine tuning”, ma la messa a punto promette già un bagno di realtà.