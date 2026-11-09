Decreto bollette: 15 euro in meno al MWh, ai genitori separati 50 milioni per l’affitto

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Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto Bollette, il provvedimento atteso da settimane che punta a contenere il costo dell’energia elettrica e del gas per famiglie e imprese. Dopo due rinvii e un lungo confronto con la Commissione europea, il Governo ha dato il via libera al testo che introduce un meccanismo temporaneo per ridurre il prezzo dell’elettricità, intervenendo sul costo del gas utilizzato per produrre energia. Secondo quanto annunciato dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, le misure consentiranno, a partire da gennaio 2027, una riduzione media di circa 15 euro per megawattora. «È un primo passo concreto a sostegno del nostro sistema Paese, dei consumatori e del tessuto produttivo», ha dichiarato il ministro.

Come funziona il nuovo meccanismo

Il cuore del provvedimento è un sistema di compensazione che punta a contenere il prezzo del gas utilizzato dalle centrali termoelettriche. Il meccanismo prevede un rimborso di una quota dei costi sostenuti per il combustibile, con l’obiettivo di ridurre l’impatto del prezzo del gas sul costo dell’elettricità. Il tetto individuato nelle bozze del decreto è di circa 58,9 euro per megawattora. La misura dovrebbe produrre effetti sulle tariffe elettriche, considerando che in Italia il prezzo dell’elettricità all’ingrosso è fortemente condizionato da quello del gas naturale.

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Quanto si risparmierà in bolletta

L’effetto concreto per le famiglie potrebbe tuttavia essere più contenuto rispetto alle aspettative. Secondo le stime del think tank Ecco, il beneficio per una famiglia con consumi medi si aggirerebbe intorno ai 17 euro all’anno, poco più di un euro al mese. Per le imprese, invece, Confcommercio ha stimato una possibile riduzione delle bollette elettriche fino al 10%, in un contesto caratterizzato da forti aumenti dei costi energetici registrati negli ultimi mesi. Il Governo punta così a sostenere sia i consumatori domestici sia il sistema produttivo, particolarmente esposto alle oscillazioni dei prezzi.

I precedenti rinvii

L’approvazione del decreto è arrivata dopo un percorso complicato, segnato da due rinvii in Consiglio dei ministri. A rallentare l’iter erano stati alcuni rilievi della Ragioneria generale dello Stato relativi alle coperture e all’utilizzo delle risorse derivanti dalla vendita del gas stoccato nel 2022 durante la crisi energetica. Il Governo ha lavorato anche con la Commissione europea per definire il meccanismo di intervento e le modalità di applicazione. Con il via libera arrivato oggi, l’esecutivo completa dunque il percorso del provvedimento, che punta a contenere il peso delle bollette su famiglie e aziende a partire dal prossimo anno.