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Non tira aria serena in casa Pd a Giugliano. In vista del congresso cittadino, chiamato a eleggere il nuovo segretario e gli organismi direttivi del partito, si registrano tensioni e divisioni tra le diverse anime dem. Una partita politica che, invece di avvicinarsi a una soluzione condivisa, sembra essersi complicata proprio nelle ultime settimane. Al centro dello scontro ci sarebbero due aree: da una parte quella vicina all’ex sindaco Nicola Pirozzi, dall’altra una componente che fa riferimento a una parte del gruppo consiliare e che guarda con attenzione alle posizioni del commissario cittadino Francesco Dinacci, nonchè segretario Metropolitano.

Proprio quest’ultimo si ritrova ora a gestire una situazione tutt’altro che semplice, con la responsabilità di provare a ricomporre le fratture ed evitare che il congresso si trasformi in una resa dei conti tra correnti. Secondo indiscrezioni, nei giorni scorsi, nel corso di una riunione, si sarebbero registrati momenti di forte tensione, con diverbi e confronti particolarmente accesi tra le diverse posizioni. Segnali di un clima interno che appare sempre più complicato e che avrebbe avuto conseguenze anche sul calendario congressuale.

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Il congresso, inizialmente previsto per sabato 21 novembre, potrebbe infatti slittare. L’obiettivo sarebbe quello di guadagnare tempo per individuare una sintesi sui nomi da proporre per la nuova segreteria e per il direttivo, evitando una conta interna che rischierebbe di lasciare strascichi.

Un altro nodo delicato riguarda il tesseramento. La posizione attribuita a Dinacci sarebbe quella di non voler trasformare il numero delle tessere nell’unico criterio per determinare i rapporti di forza all’interno del partito. Sullo sfondo ci sarebbero anche alcune anomalie segnalate nelle modalità di tesseramento in determinati quartieri della città, una questione che alimenterebbe ulteriori interrogativi e tensioni.

La strada indicata, almeno per il momento, resta quella della mediazione. Trovare un accordo tra le diverse componenti, individuare nomi condivisi e arrivare al congresso senza una spaccatura evidente: questa la sfida che attende il Pd giuglianese. La partita per la guida del partito è dunque ancora aperta. E prima ancora di eleggere il nuovo segretario, i dem dovranno dimostrare di riuscire a trovare un’intesa al proprio interno.