In tanti, soprattutto i non più giovanissimi, si domandano che fine ha fatto Alvaro Vitali: il Pierino della comicità italiana è da tempo fuori dal mondo della tv e del cinema e non se la passa molto bene.

Il Pierino del cinema italiano

Ma procediamo per gradi. Alvaro Vitali, era considerato un pupillo del grande Federico Fellini, ma la notorietà l’ha raggiunta con film leggeri, quando il produttore della Dania Film gli offre il ruolo da protagonista in una serie di pellicole, in cui riveste il ruolo di Gian Burrasca e Giggi il Bullo. Nulla però rispetto al successo che ottiene con i film dedicati a Pierino, iin cui è accompagnato da Edwige Fenech, Mariangela Melato e Michela Miti.

Che fine ha fatto Alvaro Vitali?

Dagli anni Novanta la sua stella si spegne fino ad allotanarlo completamente dal piccolo e dal grande schermo. Prima della pandemia, infatti, Alvaro Vitali ha creato un duo comico con la moglie Stefania Corona esibendosi soprattutto in feste private. “Con mia moglie che è anche una brava cantautrice ci esibiamo insieme: io racconto barzellette, lei canta – ha raccontato l’ex Pierino del cinema – Lo spettacolo si chiama Novanta minuti di…. Siamo una coppia comica collaudata: andiamo forti nei ristoranti, nei matrimoni e nelle feste di compleanno”.