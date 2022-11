Inseguimento dopo il furto da Chiaiano alla Toscanella: presi 3 giovani dalla polizia

Furto d’auto sventato a Chiaiano nella serata di ieri. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato Chiaiano, allertati dalla Centrale Operativa, hanno raggiunto via Comunale Margherita dove si stava verificando un furto d’auto.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno notato un’automobile a motore spento, collegata ad un’altra con a bordo un guidatore. Il quale, non appena si è accorto dell’arrivo dei militari, ha messo in moto accelerando la marcia, cercando di darsi alla fuga. L’inseguimento si è protratto fino a via Nuova Toscanella, nelle immediate adiacenze della Zona Ospedaliera. Lì l’uomo è stato definitivamente bloccato. L’altra vettura, quella destinata al furto, è stata fermata in via Croce.

I militari, individuata l’automobile, hanno riscontrato su di essa diversi segni di effrazione rinvenendo, tra l’altro, al suo interno, un cacciavite accertando quindi che il blocco accensione era stato manomesso e che era stata appena rubata.

Sono stati arrestati, per il fatto, due 18enni e un 27enne, tutti e tre già noti alle forze dell’ordine. L’accusa è quella di furto aggravato.