Chiusa una pasticceria a Napoli, trovate gravi carenze igienico-sanitarie

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Proseguono i controlli ad ampio raggio. Questa volta ad essere interessato è il quartiere Vasto e le zone limitrofe. I Carabinieri della Compagnia Napoli Stella unitamente ai militati del Nil, nel nucleo Radiomobile ed al personale dell’Asl di Napoli hanno passato al setaccio le vie del rione. Sono state 67 persone le persone identificate e 33 veicoli i controllati.

I controlli del nella pasticceria a Napoli

Ispezionato un laboratorio di pasticceria. All’interno riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie, assenza della scia e del manuale Haccp ed anche un lavoratore in nero. Rilevate le omesse visite mediche e la mancata formazione dei lavoratori. Il titolare, un imprenditore 34enne, è stato denunciato e sanzionato per un totale di 12 mila euro circa. L’attività è stata sospesa.

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Fuga dai domiciliari

Un 22enne, è stato denunciato per evasione. Il ragazzo, già ai domiciliari, è stato trovato fuori dalla sua abitazione. Stesso destino per un 58enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato sorpreso ad esercitare la pressione abusiva di parcheggiatore.

Secondigliano. Ragazzo ai domiciliari trovato con una pistola, trasferito in carcere

I carabinieri della stazione di Secondigliano hanno arrestato per detenzione illecita di armi un 21enne, già ai domiciliari.

Effettuato un controllo nell’abitazione del 21enne i militari hanno trovato una pistola Beretta e 5 proiettili. L’arma è stata sequestrata e sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare il suo utilizzo in fatti di sangue o altri reati.

Il 21enne arrestato, è ora in carcere in attesa di giudizio.