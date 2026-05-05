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Choc all’ospedale Cardarelli, infermiere accoltellato durante il tentativo di rapina

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Choc all'ospedale Cardarelli, infermiere accoltellato durante il tentativo di rapina
Choc all'ospedale Cardarelli, infermiere accoltellato durante il tentativo di rapina
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Un infermiere è stato accoltellato all’interno dell’ospedale Cardarelli di Napoli. L’uomo, di cui non sono ancora state rese note le generalità, è stato ferito con un oggetto contundente e ha dichiarato di essere stato aggredito da uno sconosciuto, che lo ha minacciato a scopo di rapina mentre si trovava in una delle aree parcheggio interne al nosocomio.

Le condizioni del sanitario non sono gravi e sulla vicenda indagano i poliziotti del Commissariato Arenella giunti sul posto allertati dai sanitari.

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I carabinieri sono intervenuti all’interno della villa comunale Giovanni Paolo II a Pomigliano per l’accoltellamento di un 29enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Poco prima, per cause in corso di accertamento, l’uomo sarebbe stato ferito con un’arma da taglio da alcune persone.

Soccorso dal personale del 118 è stato trasferito all’Ospedale del Mare dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per suturare le ferite. Non è in pericolo di vita. I militari stanno ricostruendo la vicenda.

Indagini in corso.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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