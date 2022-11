Scambiato per un cinghiale nel Salernitano, ex vicesindaco ucciso dall’amico

Quella che doveva essere una semplice battuta di caccia si è trasformata in una tragedia. Giuseppe Lambiase è stato scambiato per un cinghiale dall’amico e perciò sarebbe stato ucciso a fucilate a Montisani di Vallo della Lucania.

Una battuta di caccia finita in una tragedia

Giuseppe Lambiase di Castelnuovo Cilento è stato ucciso durante una battuta di caccia come riportato da Salerno Notizie. L’anziano è stato, infatti, scambiato per l’animale. Lo stesso amico gli ha prestato primo soccorso chiamando il 118. Dunque il 70enne è stato trasferito all’ospedale di San Luca, ma i sanitari non hanno potuto ormai fare nulla.

In tanti si uniscono al dolore dei familiari del deceduto

Non sono ancora, però, del tutto chiare le dinamiche dell’accaduto. I carabinieri di Vallo della Lucania continuano, infatti, ad indagare sull’avvenimento. Castelnuovo Cilento sta vivendo un lutto profondo ed immenso per l’improvvisa e tragica perdita di Giuseppe Lambiase, un uomo, a detta degli amici, umile, generoso, impegnato nel sociale e amico di tutti. Tantissimi i messaggi di vicinanza che stanno arrivando in queste ore alla famiglia dell’ex vicesindaco.

Anche il sindaco di Castelnuovo Cilento, Eros Lamaida, si è unito al cordoglio, pubblicando un post sul suo profilo Facebook: “La Comunità di Castelnuovo Cilento vive in queste ore un lutto profondo ed immenso per l’improvvisa e tragica perdita di Giuseppe Lambiase, un Uomo perbene, umile, generoso, impegnato nel sociale e amico di tutti. Un grande lavoratore con la famiglia, sempre, nel cuore, unico Suo faro, unica Sua ragione di vita. Quella famiglia che ha amato, ama e continuerà ad amare. Per l’eternità. È una perdita immensa per Castelnuovo Cilento. A nome del nostro Comune e mio personale, desidero esprimere il più sincero e profondo cordoglio per la Sua scomparsa alla Sua sposa, ai Suoi figli e a tutti i Suoi affetti più cari”.