Schianto sulla Circumvallazione, 3 auto distrutte al centro della carreggiata

Momenti di terrore quelli vissuti dagli automobilisti in via San Francesco a Patria, dove tre auto si sono scontrate. L’impatto è stato fortissimo a tal punto che, tutte le vetture coinvolte nell’incidente, si sono praticamente distrutte. Per fortuna non ci sono gravi feriti, se non diverse persone che hanno riportato lievi escoriazioni. Sul posto le forze dell’ordine per effettuare i rilievi del caso.

La dinamica intanto non è ancora chiarissima. Pare che una Fiat 500 abbia invaso, per motivi da accertare, la corsia opposta schiantandosi contro una Fiat Punto che si è ribaltata più volte finendo poi sullo spartitraffico. Al tempo stesso, la 500 si è scontrata nuovamente dopo l’impatto contro una Panda. Il traffico sulla corsia è praticamente paralizzato in direzione Melito.

In strada una folla di passanti e commercianti che, increduli, hanno assistito alla scena. Per fortuna, nonostante il grande spavento, nessuno ha presentato ferite che destassero troppa preoccupazione.