Il re del falso a Napoli a lavoro in un negozio, sì all’affidamento in prova

Stava scontando un cumulo di pene relativo a 5 condanne per un totale di 4 anni e 2 mesi di reclusione, Ciro De Stefano, classe 66, di Napoli. Il tribunale di Sorveglianza di Napoli, Presidente Maria Picardi, Giudice a latere Francesco Chiaromonte, ha concesso la misura alternativa dell’affidamento in prova allargato, accogliendo la richiesta dell’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, con parere favorevole del procuratore Generale Dott. Modestino.

L’uomo, scarcerato dal penitenziario di Poggioreale, dovrà prestare attività lavorativa in un negozio di via Arenaccia.

Le condanne erano relative alla produzione e messa in commercio di abbigliamento falso. De Stefano Ciro, considerato il re del falso negli ambienti, è tuttora sottoposto ad altri processi per contraffazione e ricettazione; in un processo, pendente in corte di appello a Napoli, viene contestata l’associazione a delinquere e l’aggravante di aver agevolato il clan Mazzarella.