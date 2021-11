Raccolta fondi per aiutare Ciro, il 26enne napoletano lotta contro un raro tumore

Una raccolta fondi per aiutare Ciro, il 26enne napoletano affetto da un raro tumore orofaringeo. A raccontare la sua storia è la fidanzata Sara, che sulla piattaforma GoFundMe ha lanciato la raccolta fondi per sostenere le spese mediche. Le cure alle quali deve essere sottoposto sono infatti molto delicate nonché costose. Il giovane, che ha perso 10 chili, solo ieri ha subito un terzo intervento per la ricostruzione di una parte del collo.

Il racconto della fidanzata Sara

Questo, in parte, il racconto della fidanzata: “Salve, avvio questa raccolta fondi per il mio fidanzato. Gli è stato diagnostico un tumore raro orofaringeo ad aprile di quest’anno. Non ha mai fumato e ne bevuto. Dopo aver aspettato 2 mesi per essere operato a Napoli, hanno detto che era cresciuto troppo e hanno cambiato programma tentando la strada iniziando la chemioterapia e radioterapia.

Dopo aver terminato le chemio e radio, dopo 2 mesi di dolore all’orecchie, testa e difficoltà a deglutire, assumendo morfina, tachipirina e altri antidolorifici, ha fatto una tac, dopo 1 mese invece una risonanza magnetica. Dalla risonanza è venuta fuori una situazione catastrofica, la lingua è andata completamente in necrosi e siamo andati a Milano, per i continui sanguinamenti delle ultime settimane ha subito un’intervento di salvataggio con tracheotomia, una pegg allo stomaco e lembolizzazione della lingua, ha rischiato di morire con un’emorragia causata da un’ulcera per la radioterapia.

Ha subito un altro intervento di 12 ore all’IEO di Milano pochi giorni fa dove si trova adesso, sono circa 9 mesi che non mangia solidi, ha bevuto frullati e liquidi per tutti questi mesi e perso 10 kg. Oggi 22 novembre, ha subito un terzo intervento di 3 ore e mezza per ricostruire l’osso del collo sinistro per far defluire il sangue affinché il lembo nuovo che ha in bocca possa continuare ad avere vita“.