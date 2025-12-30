PUBBLICITÀ
Clan Amato-Pagano, ordinanza annullata per la moglie del ras Diano

Redazione Internapoli
Il ras Luigi Diano
Ordinanza annullata. Sia per quanto riguarda la gravità indiziaria sia per le misure cautelari. Dunque torna libera Ersilia Salvati, moglie del ras Luigi Diano, finita in manette nell’ultima inchiesta contro il clan Amato-Pagano. La decisione è stata presa dal tribunale del Riesame che ha pienamente accolto le argomentazioni del legale della donna, l’avvocato Rocco Maria Spina, che ha ottenuto l’annullamento dell’ordinanza a suo carico.

Secondo gli inquirenti la donna era parte di un sistema collaudato fatto di carte prepagate intestate a terzi e utilizzate per muovere denaro lontano dai radar delle indagini. Secondo gli inquirenti, il 24 ottobre 2024 viene attivata una carta PostePay Evolution nella piena disponibilità di Luigi Diano. Le intercettazioni raccontano passo dopo passo la procedura: scelta della carta “senza limiti”, apertura presso l’ufficio postale di Melito, prima ricarica da 3.000 euro e immediata consegna della carta al reale utilizzatore.

Le conversazioni telefoniche dimostrerebbero la piena consapevolezza della donna circa la finalità dell’operazione, ritenuta funzionale a schermare la reale provenienza del denaro e a consentire investimenti all’estero senza esporre direttamente soggetti già noti alle forze dell’ordine.

