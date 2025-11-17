Catturato latitante del clan Cesarano, era fuggito in Toscana

PUBBLICITÀ

Arrestato dai carabinieri della stazione di Santa Maria a Monte di Pisa un uomo di 37 anni destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli.

Francesco Corbelli deve scontare una pena residua di 3 anni, 8 mesi e 6 giorni per gravi reati risalenti al periodo 2020–2023, legati al clan Cesarano, questi comprendono: associazione di tipo mafioso con uso di armi, commessi nei territori di Castellammare di Stabia e Pompei, e concorso in estorsione avvenuto a Castellammare di Stabia nel luglio 2021. Il 37enne è stato trasferito presso il carcere di Pisa, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria.

