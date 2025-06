Il clan De Rosa comprava la droga al Parco Verde, intercettato un viaggio

PUBBLICITÀ

Il clan De Rosa comprava la droga al Parco Verde di Caivano. Nell’ultima indagine che ha colpito il gruppo criminale di Qualiano, venivano accusati Nicola Di Palma e Antonio Ercole per un narco-viaggio avvenuto nel settembre del 2023. La conversazione tra i due era intercettata grazie alle cimici piazzate a bordo della Fiat Panda. Già alle ore 20, Ercole chiedeva a Di Palma se avesse portato con sé la droga poiché, dovendo andare a Caivano, c’era la possibilità di essere controllati dalle forze dell’ordine.

Il viaggio da Qualiano al Parco Verde di Caivano

Mentre si mettevano in marcia, Ercole confidava Di Palma di aver parlato con dei ragazzi ai quali aveva proposto di vendere l’hashish a prezzi più bassi rispetto a quelli di un loro concorrente. “Fra non hai capito, sono andato da questo dietro il mercato perché perché molti di loro si stanno prendendo il vizio di fumare, però vogliono la 5 grammi e la 10 grammi e la stanno prendendo da M. che tiene la 5 grammi a 20 euro e la 10 a 40 euro e ho detto ai ragazzi che se vengono da me io tengo lo stesso prezzo, il fumo è buono e se volete ve lo faccio assaggiare e che ho il piacere che voi la prendete da me lo stesso per prezzo io vi tratto per amicizia“, queste le parole pronunciate da Ercole. I due affiliati al clan di Qualiano andavano poi al Parco Verde per farsi consegnare la droga e alle ore 21 rientravano alla base.

