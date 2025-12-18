PUBBLICITÀ
HomeCronacaColpo ai Sequino-Savarese, 8 arresti contro il clan della Sanità
CronacaCronaca localePrimo Piano

Colpo ai Sequino-Savarese, 8 arresti contro il clan della Sanità

Alessandro Caracciolo
Di Alessandro Caracciolo
Ultima modifica:
Colpo ai Sequino-Savarese, arresti contro il clan della Sanità
In alto da sx verso destra: Danilo Peraino, Ciro Esposito, Gennaro De Marino, Salvatore La Salvia. In basso: Luis Antonio Amodio, Ivan Zinzi, Francesco Massaro, Alexandr Babalyn
PUBBLICITÀ

Stamattina è stato inferto un duro colpo al clan Sequino-Savarese. Si tratta del gruppo che aveva la sua roccaforte in via Gradini San Nicandro dalla quale voleva imporre il suo controllo criminale nel quartiere Sanità. Tra il 2024 e il 2025, il clan si è scontrato con la famiglia dei Vastarella attraverso diversi raid armati uno dei quali è culminato nell’omicidio di Emanuele Tufano. Il 15enne non aveva precedenti penali né era vicino ad ambienti criminali, ma, come ricostruito dalla Procura di Napoli, la madre di Tufano è la sorella di un esponente di spicco del clan Sequino.

L’omicidio di Emanuele Tufano, le immagini della tragica notte

I nomi degli arrestati nel blitz contro la mala della Sanità

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli, retta da Nicola Gratteri, nei confronti di 8 persone. Sono indagati, a vario titolo, di porto e detenzione illegale di armi da fuoco e munizionamento aggravati dalla finalità mafiosa.

PUBBLICITÀ

In manette sono finiti i ras Ciro Esposito, detto ‘o Macall, e Salvatore ‘Sasillo’ La Salvia. I due potevano contare anche sugli affiliati Luis Antonio Amodio, Alexandr Babalyaan, Gennaro De Marino, Francesco Pio Massaro, Danilo Peraino e Ivan Zinzi. 

Le armi del clan Sequino-Savarese

Le articolate indagini sviluppate tra il 2024 e il 2025 dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Napoli, anche mediante attività tecniche, coordinate dalla DDA partenopea, hanno consentito di acquisire gravi indizi contro la mala della Sanità. Gli indagati avevano molte armi per consolidare il potere del clan Sequino-Savarese e il controllo criminale del quartiere. Accertati la detenzione e il porto illegale delle armi, infatti queste sono state ritrovate nei covi.

Omicidi Tufano e Durante, un filo rosso lega i due raid a Napoli

PUBBLICITÀ
Alessandro Caracciolo
Alessandro Caracciolo
Redattore del giornale online Internapoli.it. Iscritto all’albo dei giornalisti pubblicisti dal 2013.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati