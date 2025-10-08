Clan Verde di Sant’Antimo, narcos scarcerato dopo l’annullamento della condanna ad 8 anni

Dopo l’annullamento totale della sentenza di condanna per narcotraffico ad anni 8 di reclusione, con rinvio per nuovo giudizio, come da decisione assunta in data 03.10.25 dalla Suprema Corte di cassazione – V sezione – , la difesa, rappresentata dagli avvocato Dario Vannetiello e Leopoldo Perone ottiene un altro risultato positivo.
Infatti, la Corte di appello di Napoli – I sezione – condividendo in pieno le ragioni indicate nella istanza, ha rimesso Massimiliano Imbemba del clan Verde in stato di libertà, ritenendo superati i termini di custodia cautelare, senza applicare alcuna misura non custodiale.