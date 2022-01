Sorpresi in giro con oltre 1 kg di cocaina, doppio arresto a Napoli

Andavano in giro per Calata Capodichino con addosso della cocaina. Addirittura uno di loro era anche positivo al Covid. Ciò però non ha impedito agli agenti della squadra investigativa ed operativa del commissariato di Secondigliano (guidato dal vice questore aggiunto Raffaele Esposito, squadra coordinata dall’ispettore Luca Boccia) di essere sulle loro tracce e di arrestarli.

Ieri pomeriggio i ‘fantasmi’ (chiamati così per la loro capacità di materializzarsi dal nulla) durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato in via Calata Capodichino due uomini a bordo di un’auto in cui hanno rinvenuto, nascosti sotto il sedile del passeggero, un panetto di cocaina del peso di circa 1,2 kg e cinque stecche di hashish per circa 8,15 grammi. In manette sono così finiti Salvatore Aprea, 38 anni, e Ciro Romaniello di 22: i due sono stati arrestati per trasporto e detenzione di sostanza stupefacente. Romaniello in particolare era anche risultato positivo al Covid. L’ennesimo arresto per gli uomini del commissariato di Corso Secondigliano che hanno iniziato l’anno sulla scia dei risultati da record dell’ultimo periodo.