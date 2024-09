Scovati 11 kg di cocaina nella casa confiscata al clan di camorra

PUBBLICITÀ

Erano undici i chili di cocaina nascosti in una casa confiscata al narcos del clan Gallo-Cavalieri. La scoperta è avvenuta dopo un sopralluogo in un appartamento di via Pastore da parte degli agenti della polizia municipale di Torre Annunziata che, agli ordini del comandante Giovanni Forgione, erano in supporto del personale dell’Agenzia nazionale per i beni confiscati. Disponibile dal 2018, nell’immobile sono presenti ancora alcuni oggetti.

Dunque una busta blu conteneva 11 panetti di cocaina purissima da un chilo ciascuno per circa mezzo milione di euro di valore all’ingrosso: i panetti avevano marchi differenti, probabilmente per distinguere i destinatari. Con il supporto dei poliziotti del commissariato oplontino, la droga è stata sequestrata come disposto dalla Procura di Torre Annunziata.

Ora si cercano i custodi del carico, probabilmente si tratta di qualcuno che possa aver avuto accesso all’appartamento, nonostante la confisca e lo sgombero avvenuto già da anni.

