PUBBLICITÀ
HomeCronacaCollana scippata all'anziana e rapina al supermercato, coppia in manette nel Casertano
Cronaca

Collana scippata all’anziana e rapina al supermercato, coppia in manette nel Casertano

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Collana scippata all'anziana e rapina al supermercato, coppia in manette nel Casertano
Collana scippata all'anziana e rapina al supermercato, coppia in manette nel Casertano
PUBBLICITÀ

Un’anziana derubata della collana in pieno giorno e, un anno dopo, un supermercato preso di mira con un coltello. Due episodi distinti, stesso scenario e – secondo gli inquirenti – stessi responsabili.

I carabinieri della compagnia di Capua hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un uomo e una donna, destinatari del provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della procura della Repubblica.

PUBBLICITÀ

Uno dei due indagati era già sottoposto alla medesima misura per altra causa. Le accuse contestate sono furto con strappo e rapina a mano armata.

Collana scippata all’anziana e rapina al supermercato, coppia in manette nel Casertano

Il provvedimento rappresenta l’esito di un’attività investigativa condotta dai carabinieri della stazione di Vairano Scalo, coordinata dalla procura. Gli accertamenti si sono basati sull’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e sull’esame dei tabulati telefonici. Elementi che, nella fase delle indagini preliminari, hanno consentito di delineare un quadro ritenuto sufficiente a sostenere l’ipotesi accusatoria nei confronti della coppia.

I fatti risalgono al mese di settembre 2024 quando, secondo quanto ricostruito, a Pietravairano una donna di 80 anni fu avvicinata e privata con uno strappo della collana in oro che indossava, del valore di circa mille euro.

A distanza di circa un anno, nel settembre 2025, sempre nello stesso centro dell’alto casertano, i due avrebbero colpito ancora. Questa volta nel mirino sarebbe finito il titolare di un noto supermercato. Dopo averlo percosso e minacciato con un coltello, si sarebbero fatti consegnare l’incasso della serata per poi allontanarsi. L’ordinanza cautelare è stata eseguita nelle località di Pietravairano e Sturno, in provincia di Avellino, dove i militari hanno rintracciato i destinatari del provvedimento restrittivo.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati