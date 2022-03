Come leggere i messaggi senza aprire WhatsApp, arrivano 2 trucchi

E’ possibile leggere i messaggi su WhatsApp senza dover aprire l’app grazie a due escamotage. Tutto parte dalla voglia dell’utente nel volere leggere i messaggi ma senza far capire di averli visionati. Per non risultare online o per non dimostrare che l’apertura dell’App occorre fare qualche passaggio sul proprio cellulare.

Con l’arrivo delle ultime versioni di iOS e Android, in aiuto arriva il widget di WhatsApp. Ecco che la finestrella che compare sulla home e ci permette di vedere l’elenco dei messaggi che arrivano, in anteprima, senza dover aprire l’app. Quindi basterà andare sulla schermata principale del nostro cellulare, tenere premuto su uno spazio vuoto e compariranno diverse voci tra cui widget. Dopodiché occorre cliccare su e si accede ad una serie di app che potranno essere inserite sulla schermata. Dunque bisognerà scegliere WhatsApp.

Il modo più semplice è invece quella di attivare la modalità aereo dopo aver ricevuto le notifiche da Whatsapp. Così si potrà entrare nell’app, senza risultare si essere online o di aver visualizzato il messaggio. Solo alla fine si potrà riattivare la connessione dati e usare l’app come sempre.