Blocco stradale in corso in piazza Municipio da parte del Cantiere 167 e Comitato Vele di Scampia. I manifestanti, una cinquantina, hanno gridato slogan contro “la speculazione in vista delle elezioni comunali. Anche se processo di abbattimento delle Vele si è bloccato. Non possiamo più aspettare”, le parole di Omero Benfenati tra i portavoce del Comitato Vele.

I promotori del sit-in si stanno recando all’esterno della sede della Città Metropolitana in piazza Matteotti per incontrare il capo di Gabinetto dell’Ente Pietro Rinaldi.