Muore il giorno prima della laurea, addio alla 23enne Miriam

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Miriam Indelicato, studentessa di 23 anni originaria del Trapanese, è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Roma alla vigilia della discussione della tesi alla Luiss, che si sarebbe dovuta tenere il 17 aprile. Dopo l’allarme e il tempestivo intervento dei soccorsi, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, gli investigatori hanno avviato i rilievi nell’appartamento. Al momento non si esclude alcuna pista: l’inchiesta punta a chiarire se si sia trattato di un tragico incidente domestico o di un atto volontario.

Come riportato dal Giornale di Sicilia, le autorità hanno già disposto gli esami medico-legali per fare piena luce sulle cause del decesso. Miriam era molto nota nel trapanese, avendo vissuto tra Santa Ninfa e Campobello di Mazara e frequentato le scuole superiori a Castelvetrano. Intanto gli inquirenti ricostruiscono le ultime ore della giovane.

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Il cordoglio per la morte di Miriam Indelicato

“Nell’interpretare il dolore e la costernazione dell’intera comunità campobellese, l’Amministrazione comunale esprime cordoglio ai familiari di Miriam Indelicato, la giovane che ieri pomeriggio ha perso la vita a Roma, lasciando un vuoto incolmabile e inaccettabile anche nella nostra città.

Pur vivendo a Santa Ninfa, la famiglia di Miriam è infatti originaria di Campobello e la ragazza era molto conosciuta e amata anche nel nostro paese, dove lascia una ferita insanabile.

Ci stringiamo attorno ai familiari colpiti da questo immenso e inconsolabile dolore“, scrive Giuseppe Castiglione.

“🙏 La tragica scomparsa della giovane Miriam Indelicato, originaria del nostro territorio, ci lascia senza parole e profondamente colpiti.

A nome mio e della comunità di Campobello di Mazara, esprimo il più sincero cordoglio e vicinanza alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che le volevano bene.

Di fronte a una perdita così dolorosa, ogni parola sembra insufficiente. È un momento di silenzio, rispetto e riflessione per tutti noi.

Ci stringiamo con affetto alla sua comunità d’origine e confidiamo che venga fatta piena luce su quanto accaduto. Riposa in pace”, questo il cordoglio espresso dal sindaco Daniele Mangiaracina.