Compleanno di Maradona, auguri con gaffe di De Luca: “L’ho visto scombinato, si curi di più”

Arrivano anche gli auguri di Vincenzo De Luca , presidente della Regione Campania, per i 60 anni di Diego Armando Maradona . Nel corso della sua consueta diretta social del venerdì, il governatore ha mandato un messaggio al Pibe de Oro: “Maradona è un genio del pallone, spero che si curi un poco di più, l’ho visto un po’ scombinato in qualche immagine, ma è doveroso mandargli un augurio affettuoso per i suoi 60 anni”.

“Che regalo mi piacerebbe avere? Niente per me. Vorrei che questa pandemia assassina se ne andasse via, questo sì”. In occasione del suo 60° compleanno Diego Armando Maradona ha scritto una lettera al Corriere dello Sport, della quale riportiamo un passaggio: “Vorrei che lasciasse in pace tutti e soprattutto quei Paesi e quei popoli e quei bambini tanto poveri da non potersi neppure difendere. Vorrei che qui in Argentina come in tante, troppe, altre parti del mondo fossero sconfitti anche i virus della fame e della mancanza di lavoro che divorano la dignità delle persone”.

Sul calcio giocato: “E poi, visto che non ce la faccio proprio a non parlare di pallone, vorrei che il mio Gimnasia, prossimo a tornare in campo, dopo novant’anni e più rivincesse il campionato. E se è vero che non c’è due senza tre, vorrei che un altro scudetto lo vincesse presto pure il Napoli. Lo seguo. Mi piace. Caro Gattuso, vai avanti così: con la tua grinta e la tua capacità di fare calcio. Faccio il tifo per te e voglio dirti una cosa: c’è gente che si vanta di aver giocato nel Barcellona, nel Real Madrid, nella Juventus. Io mi vanto e sono orgoglioso di aver fatto parte del Napoli. Spero che un giorno possa dirlo pure tu. Grazie ancora, amici miei. Vi abbraccio tutti, Forse anche un po’ commosso. Sarà colpa dell’età”

“Auguri Diego, scusa se ho fatto più gol di te ma tu resti sempre il più importante”. Parla così Dries Mertens in occasione del 60° compleanno di Diego Armando Maradona, col belga che ha rilasciato un’intervista a Sky Sport.

Questa una breve anticipazione diffusa dall’emittente satellitare: “Ancora auguri Diego, ti voglio bene. Quando ho firmato per il Napoli mai avrei pensato di riuscire a fare questo, dopo otto anni non ho più nessuno nella classifica marcatori di tutti i tempi del club. Ora tocca me trovare nuove motivazioni e continuare”.

Anche Aurelio De Laurentiis non dimentica il sessantesimo compleanno di Diego Armando Maradona. Il presidente azzurro, tramite il suo account Twitter, ha scritto un messaggio di auguri per l’ex fenomeno del Napoli: “Un augurio affettuoso al magico Diego che merita tutte le gioie che ha saputo regalare ai napoletani”.