Completati i lavori: apre al traffico la nuova rotatoria di Ponte Riccio

Sopralluogo del consigliere metropolitano Domenico Marrazzo a Qualiano sulla Sp1 Circumvallazione Esterna nei pressi del ponte Riccio dove la Città Metropolitana di Napoli sta ultimando i lavori di una nuova rotatoria che consentirà il cambio di direzione agli automobilisti e l’ingresso nell’area industriale Qualiano-Giugliano in maniera sicura.

Quel tratto negli anni è stato oggetto di pericolosi incidenti dovuti sia alla velocità, che a manovre pericolose dei veicoli e alla scarsa illuminazione. “La ditta incaricata – ha annunciato il consigliere metropolitano Domenico Marrazzo – sta effettuando gli ultimi lavori e nei prossimi giorni la rotatoria sarà aperta alla circolazione”.

