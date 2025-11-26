PUBBLICITÀ
Completati i lavori: apre al traffico la nuova rotatoria di Ponte Riccio

Gianluca Spina
Ultima modifica:
Sopralluogo del consigliere metropolitano Domenico Marrazzo a Qualiano sulla Sp1 Circumvallazione Esterna nei pressi del ponte Riccio dove la Città Metropolitana di Napoli sta ultimando i lavori di una nuova rotatoria che consentirà il cambio di direzione agli automobilisti e l’ingresso nell’area industriale Qualiano-Giugliano in maniera sicura.

Quel tratto negli anni è stato oggetto di pericolosi incidenti dovuti sia alla velocità, che a manovre pericolose dei veicoli e alla scarsa illuminazione. “La ditta incaricata – ha annunciato il consigliere metropolitano Domenico Marrazzo – sta effettuando gli ultimi lavori e nei prossimi giorni la rotatoria sarà aperta alla circolazione”.

