Comune spende 30 euro per le chiacchiere, la Corte dei Conti: “Danno erariale”

Nell’occhio del ciclone è finito il Comune di Casorate Primo, per aver speso, lo scorso anno, 30 euro per l’acquisto di alcuni cabaret di chiacchiere offerti durante una festa di Carnevale in maschera. Stando a quanto riportato dal quotidiano La Provincia Pavese, questa vicenda ha raggiunto tempestivamente La Corte dei Conti, sollecitata da un esposto presentato dalla minoranza in consiglio comunale.

La decisione per l’acquisto delle chiacchiere di Carnevale

In seguito ad un’attenta valutazione del caso i giudici della Corte dei Conti hanno constatato che “la spesa non corrisponde nè a finalità istituzionali” e non rientra “tra le fattispecie di spesa che presuppongono esigenze indifferibili ed urgenti di funzionamento degli uffici, con la conseguenza che la stessa non poteva essere legittimamente effettuata attraverso la procedura economale“. Questa la ragione per cui i giudici hanno invitato il Comune di Casorate Primo a recuperare la somma “in via di autotutela per non incorrere in sanzioni più salate“.

La Corte ha riconosciuto la spesa di 30 euro come “danno erariale“. Diverso, invece, il punto di vista del sindaco Enrico Vai che ha definito la vicenda “bassa strumentalizzazione della minoranza”, esprimendo anche dissenso sul giudizio della Corte dei Conti. “Il nostro regolamento di spese economale prevede anche questo tipo di rimborsi. Non c’è stata alcuna irregolarità. Lo scriveremo nella nota che invieremo ai giudici contabili”.