Concerto abusivo di Tony Tammaro, denunciato il proprietario del Flava Beach

Un lido di Castel Volturno è finito sott’accusa per aver organizzato un concerto abusivo. Secondo le indagini condotte dalla polizia municipale di Castel Volturno, non sarebbe stata rilasciata alcuna autorizzazione per gli spettacoli di dj set di Gigio Rosa e per il concerto del cantante Tony Tammaro. L’evento musicale si è tenuto nel giorno di Pasquetta al Flava Beach di Castel Volturno. All’evento avevano preso parte circa 400 persone. Il proprietario del lido è stato denunciato all’autorità giudiziaria, essendo stata confermata la violazione del Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza circa spettacoli realizzati in assenza di licenza del questore.

Gli agenti della polizia locale, guidati dal comandante Mimmo De Simone, hanno riscontrato la totale assenza di qualsiasi permesso o autorizzazione per l’esecuzione dei pubblici spettacoli né al Comitato Provinciale dei Pubblici Spettacoli né presso la Questura di Caserta. Al vaglio dell’ufficio competente del municipio castellano ulteriori sanzioni pecuniarie e la chiusura dello stabilimento.

CONTROLLI A PASQUETTA SUL LITORALE DOMIZIO

Nel corso del fine settimana pasquale la Polizia Locale di Mondragone ha effettuato numerose attività di controllo sul territorio comunale per la sicurezza dei turisti e dei residenti. Tra venerdì e lunedì sono state dedicate a specifici controlli pattuglie, alcune anche in abiti civili, per servizi di controllo stradale, del territorio di polizia commerciale e tutela del consumatore.

Nell’ambito della circolazione stradale sono stati effettuati tre interventi per incidenti stradali senza particolari conseguenze per le persone coinvolte; accertate numerose sanzioni al codice della strada per violazioni alle soste, assicurazioni, revisioni e cinture di sicurezza sulla Domiziana. Le pattuglie sono state impegnate a lungo per il deflusso nel tardo pomeriggio di domenica e lunedì e negli eventi religiosi. In materia di sicurezza urbana sono stati effettuati accertamenti per violazioni delle ordinanza comunali. Numerose infine le segnalazioni giunte alla Centrale Operativa per richieste di informazioni o di intervento sul territorio.